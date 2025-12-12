Новий "Рамштайн" відбудеться 16 грудня

Чергове засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться у вівторок, 16 грудня.

Про це Суспільному повідомили у Міністерстві оборони Німеччини, інформує "Європейська правда".

Як зазначили в німецькому оборонному відомстві, цього разу саміт відбудеться під головуванням Німеччини та Великої Британії у "віртуальному форматі".

Крім цього, зазначається, що журналісти матимуть можливість переглянути вступні заяви міністрів оборони Німеччини, Великої Британії та України.

Нагадаємо, попередній "Рамштайн" відбувся в очному форматі 15 жовтня.

Це стало першим засіданням з лютого, у якому взяв участь фізично глава Пентагону Піт Гегсет.

Деталі читайте у статті: Мільярди для Трампа, зброя для України. Як у НАТО готують підтримку для ЗСУ у 2026 році