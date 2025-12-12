Новый "Рамштайн" состоится 16 декабря

Очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") состоится во вторник, 16 декабря.

Об этом "Суспільному" сообщили в Министерстве обороны Германии, информирует "Европейская правда".

Как отметили в немецком оборонном ведомстве, на этот раз саммит состоится под председательством Германии и Великобритании в "виртуальном формате".

Кроме этого, отмечается, что журналисты будут иметь возможность посмотреть вступительные заявления министров обороны Германии, Великобритании и Украины.

Напомним, предыдущий "Рамштайн" состоялся в очном формате 15 октября.

Это стало первым заседанием с февраля, в котором принял участие физически глава Пентагона Пит Хегсет.

