Турция заявила об отсутствии подвижек по российским С-400 в споре с США

Министерство обороны Турции в ответ на комментарии посла США Тома Баррака заявило, что в вопросе российской системы противовоздушной обороны С-400 не произошло никаких новых событий.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Turkish Minute.

На пресс-конференции в пятницу в Минобороны заявили, что усилия по укреплению потенциала противовоздушной обороны Турции с помощью отечественных систем продолжаются в соответствии с планом. А вопрос С-400, который снова подняли в последние дни, не претерпел никаких изменений, добавили в ведомстве.

Спор между США и Турцией восходит еще к первой каденции президента Дональда Трампа, когда Вашингтон в 2019 году исключил Турцию из многонационального консорциума F-35 после того, как Анкара получила российскую ракетную систему, несмотря на возражения своих западных союзников.

В заявлении министерства отмечается, что дипломатические контакты с американскими чиновниками по программе F-35 продолжаются и сосредоточены на отмене санкций и устранении препятствий для возвращения Турции к программе.

Закупка Турцией российской системы вызвала санкции в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки через санкции (CAATSA), которые до сих пор применяются к Турции.

Соединенные Штаты утверждают, что С-400 представляет угрозу безопасности технологий НАТО и может подвергать риску конфиденциальные данные об истребителях-невидимках.

Министерство добавило, что решение этого вопроса путем взаимного диалога и конструктивных консультаций в духе Альянса положительно повлияет на двусторонние отношения.

Посол Том Баррак, который также является специальным посланником США в Сирии, заявил на этой неделе, что переговоры по запросу Турции о возвращении к программе F-35 продолжаются, но подчеркнул, что законодательство США требует прекращения эксплуатации и владения системой С-400 для продвижения вперед.

Президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию с С-400 и F-35 во время встречи в Белом доме в сентябре.