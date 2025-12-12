Трамп має намір визнати ще одну країну основним союзником поза НАТО

Президент США Дональд Трамп має намір визнати Перу головним союзником Сполучених Штатів за межами НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Bloomberg.

Це є ще одним свідченням прагнення Трампа налагодити відносини з латиноамериканськими партнерами в умовах, коли адміністрація посилює кампанію проти Венесуели та ймовірних наркотерористів.

У четвер Білий дім надіслав до Сенатського комітету з питань міжнародних відносин повідомлення президента про його намір зробити це визнання, дотримуючись стандартного протоколу для такого кроку.

Трамп прагне залучити більше урядів Латинської Америки до підтримки його програми боротьби з наркотиками. У Перу цей статус сприятиме зміцненню позицій нового лідера, який пообіцяв жорстко боротися зі злочинністю.

Визнання Перу слідує за тим, як Трамп надав такий самий статус Саудівській Аравії під час недавнього візиту наслідного принца Мохаммеда бін Салмана.

Перу і Саудівська Аравія приєднуються до списку 19 інших країн, які мають цей статус, що, крім символічного значення, надає військові та економічні привілеї, включаючи право брати участь у тендерах на урядові контракти США з ремонту оборонного обладнання.

У Латинській Америці Перу приєднається до Аргентини, Колумбії та Бразилії як країни, що мають цей статус.

