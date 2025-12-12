У Молдові назвали перебільшеною інформацію про посилення активності РФ у Придністров'ї

Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий назвав перебільшенням інформацію про можливе посилення активності Росії в Придністров’ї, яку поширили українські ЗМІ з посиланням на джерела в ГУР.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

За словами міністра, подібні спекуляції з'являються через те, що конституційні органи влади не контролюють територію лівого берега Дністра.

"Саме існування цієї неконтрольованої території, незаконна присутність російських військ створюють ґрунт для маніпуляцій. Те, що державні інститути не присутні там, не контролюють, не відстежують всі дії, дає можливість робити такі заяви. Що стосується мобілізаційних заходів, отримання озброєння і так далі – це перебільшення. Це не так", – заявив Носатий в ефірі передачі Cabinetul din umbră на телеканалі Jurnal TV 11 грудня.

Він також сказав, що в Придністров'ї постійно проводять різні заходи, які підтримують напруженість.

"Військові навчання, денні та нічні стрільби. Останнім часом вони почастішали. Навіть сьогодні на миротворчих постах проводили перевірки і тренування, які, на мій погляд, були не потрібні. Це спроба показати свою присутність і підтримувати напруженість", – додав Носатий.

Голова парламенту Ігор Гросу, коментуючи інформацію, заявив 12 грудня, що ситуація перебуває під контролем.

"Наші установи дуже уважно стежать за всіма переміщеннями і розвитком подій на Лівому березі. Зараз ми не бачимо причин для занепокоєння", – сказав Ігор Гросу.

Раніше українські ЗМІ з посиланням на джерело в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили про посилення російської активності в Придністров'ї.

За даними джерел, в регіоні нібито почалася мобілізація, викликають резервістів, розконсервують озброєння, налагоджують виробництво безпілотників і створюють центри підготовки операторів дронів.

Напередодні молдовський віцепрем’єр з реінтеграції Валеріу Ківерь повідомив, що Молдова у співпраці з Євросоюзом і США розробляє план реінтеграції невизнаного Придністров’я, але не розкриватиме деталей цього задуму.

Також віцепрем’єр зазначив, що Молдова не хоче, щоб питання Придністров’я включали у якісь ширші перемовини, зокрема щодо припинення російсько-української війни.

