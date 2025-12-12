В Молдове назвали преувеличенной информацию об усилении активности РФ в Приднестровье

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый назвал преувеличением информацию о возможном усилении активности России в Приднестровье, которую распространили украинские СМИ со ссылкой на источники в ГУР.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

По словам министра, подобные спекуляции появляются из-за того, что конституционные органы власти не контролируют территорию левого берега Днестра.

"Само существование этой неконтролируемой территории, незаконное присутствие российских войск создают почву для манипуляций. То, что государственные институты не присутствуют там, не контролируют, не отслеживают все действия, дает возможность делать такие заявления. Что касается мобилизационных мероприятий, получения вооружения и так далее – это преувеличение. Это не так", – заявил Носатый в эфире передачи Cabinetul din umbră на телеканале Jurnal TV 11 декабря.

Он также сказал, что в Приднестровье постоянно проводят различные мероприятия, которые поддерживают напряженность.

"Военные учения, дневные и ночные стрельбы. В последнее время они участились. Даже сегодня на миротворческих постах проводили проверки и тренировки, которые, на мой взгляд, были не нужны. Это попытка показать свое присутствие и поддерживать напряженность", – добавил Носатый.

Председатель парламента Игорь Гросу, комментируя информацию, заявил 12 декабря, что ситуация находится под контролем.

"Наши учреждения очень внимательно следят за всеми перемещениями и развитием событий на Левом берегу. Сейчас мы не видим причин для беспокойства", – сказал Игорь Гросу.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источник в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили об усилении российской активности в Приднестровье.

По данным источников, в регионе якобы началась мобилизация, вызывают резервистов, расконсервируют вооружение, налаживают производство беспилотников и создают центры подготовки операторов дронов.

Накануне молдавский вице-премьер по реинтеграции Валериу Киверь сообщил, что Молдова в сотрудничестве с Евросоюзом и США разрабатывает план реинтеграции непризнанного Приднестровья, но не будет раскрывать деталей этого замысла.

Также вице-премьер отметил, что Молдова не хочет, чтобы вопросы Приднестровья включались в какие-либо более широкие переговоры, в частности о прекращении российско-украинской войны.

Читайте подробно о том, почему "мирный процесс" Трампа напугал также Молдову