ЗМІ повідомили про секретні зустрічі Умєрова з керівництвом ФБР

Секретар РНБО Рустем Умєров провів секретні зустрічі з керівництвом американського ФБР, які, за даними ЗМІ, внесли нову порцію невизначеності у процес мирного врегулювання щодо війни, яку розв’язала РФ.

Про це виданню The Washington Post повідомили джерела, пише "Європейська правда".

У публікації йдеться, що за останній час Умєров щонайменше тричі літав до Маямі для переговорів з представниками команди Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Однак, як розповідають джерела, під час свого перебування в США Умєров також провів закриті зустрічі з директором ФБР Кашем Пателем і його заступником Деном Бонджино.

Ці зустрічі викликали занепокоєння у західних посадовців, які досі не знають про їхні наміри та цілі.

Деякі з них заявили, що, на їхню думку, Умєров та інші українські посадові звернулися до Пателя і Бонджино в надії отримати амністію від будь-яких звинувачень у корупції, з якими можуть зіткнутися українські посадовці.

Інші побоюються, що новостворений канал зв'язку може бути використаний для тиску на уряд Зеленського з метою змусити його прийняти "мирну угоду", запропоновану адміністрацією Трампа, яка містить серйозні поступки для Києва.

Посол України у Вашингтоні Ольга Стефанішина підтвердила факт зустрічі Умєрова з керівництвом ФБР і повідомила The Washington Post, що він "обговорював лише питання, пов'язані з національною безпекою", які не можуть бути оприлюднені.

Представник ФБР заявив, що під час зустрічей з Умєровим обговорювалися питання, що стосуються спільних інтересів двох країн у сфері правоохоронної діяльності та національної безпеки.

Тема корупції серед високопосадовців в Україні порушувалась на одній із зустрічей, але не була основною, зазначив представник ФБР.

Представник Білого дому заявив, що "американські посадовці регулярно спілкуються зі світовими лідерами з питань національної безпеки, що становлять спільний інтерес".

Він додав, що команда Трампа з питань національної безпеки "веде переговори як з росіянами, так і з українцями, щоб сприяти укладенню угоди про припинення війни", і що ті, хто висловлює занепокоєння з приводу зустрічей ФБР, "не є учасниками цих дипломатичних переговорів і не мають уявлення, про що йдеться".

Нещодавно Умєров та Віткофф провели зустріч щодо "мирного плану".

Попередня така зустріч США та України пройшла 4 грудня у Флориді. Українську делегацію запросили на цю зустріч після американсько-російських переговорів у Москві 2 грудня, з метою надати детальну інформацію про неї.

