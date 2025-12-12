СМИ сообщили о секретных встречах Умерова с руководством ФБР

Секретарь СНБО Рустем Умеров провел секретные встречи с руководством американского ФБР, которые, по данным СМИ, внесли новую порцию неопределенности в процесс мирного урегулирования войны, развязанной РФ.

Об этом изданию The Washington Post сообщили источники, пишет "Европейская правда".

В публикации говорится, что за последнее время Умеров по меньшей мере трижды летал в Майами для переговоров с представителями команды Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Однако, как рассказывают источники, во время своего пребывания в США Умеров также провел закрытые встречи с директором ФБР Кашем Пателем и его заместителем Дэном Бонджино.

Эти встречи вызвали беспокойство у западных чиновников, которые до сих пор не знают об их намерениях и целях.

Некоторые из них заявили, что, по их мнению, Умеров и другие украинские чиновники обратились к Пателю и Бонджино в надежде получить амнистию от любых обвинений в коррупции, с которыми могут столкнуться украинцы.

Другие опасаются, что вновь созданный канал связи может быть использован для давления на правительство Зеленского с целью заставить его принять мирное соглашение, предложенное администрацией Трампа, которое содержит серьезные уступки для Киева.

Посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина подтвердила факт встречи Умерова с руководством ФБР и сообщила The Washington Post, что он "обсуждал только вопросы, связанные с национальной безопасностью", которые не могут быть обнародованы.

Представитель ФБР заявил, что во время встреч с Умеровым обсуждались вопросы, касающиеся общих интересов двух стран в сфере правоохранительной деятельности и национальной безопасности.

Тема коррупции среди высокопоставленных чиновников в Украине поднималась на одной из встреч, но не была основной, отметил представитель ФБР.

Представитель Белого дома заявил, что "американские чиновники регулярно общаются с мировыми лидерами по вопросам национальной безопасности, представляющим общий интерес".

Он добавил, что команда Трампа по вопросам национальной безопасности "ведет переговоры как с россиянами, так и с украинцами, чтобы способствовать заключению соглашения о прекращении войны", и что те, кто выражает обеспокоенность по поводу встреч ФБР, "не являются участниками этих дипломатических переговоров и не имеют представления, о чем идет речь".

Недавно Умеров и Уиткофф провели встречу по поводу "мирного плана".

Предыдущая такая встреча США и Украины прошла 4 декабря во Флориде. Украинскую делегацию пригласили на эту встречу после американо-российских переговоров в Москве 2 декабря, с целью предоставить подробную информацию о ней.

