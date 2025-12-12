В аеропорту Франкфурта у пасажира вилучили понад  11 тисяч необроблених діамантів

У Німеччині митні органи аеропорту Франкфурта виявили майже 11 300 необроблених діамантів у багажі 53-річного чоловіка, який прибув з Анголи.

Про це повідомляє DW, пише "Європейська правда".

Вартість діамантів не була відразу визначена, оскільки коштовності повинні бути оцінені експертом.

Камені були заховані в подвійному дні ручної поклажі підозрюваного, повідомило митне слідче управління Франкфурта-на-Майні.

Для ввезення необроблених алмазів до Німеччини необхідний спеціальний документ, який підтверджує, що алмази не пов'язані із зонами конфліктів, щоб запобігти потраплянню на чорний ринок.

Ця схема була створена для боротьби з незаконним обігом алмазів, які часто використовуються для фінансування громадянських воєн на африканському континенті.

Чоловік не надав документи і не задекларував дорогоцінні камені, тому влада конфіскувала їх. 53-річний чоловік був доставлений до суду в четвер, який постановив утримати його під вартою.

