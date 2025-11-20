У Європі розкрили підпільну мережу торгівлі старожитностями

Правоохоронні органи кількох європейських країн ліквідували розгалужену злочинну мережу, яка займалася незаконним обігом викрадених культурних цінностей по всій Європі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Представник болгарської прокуратури Ангел Канєв у четвер розповів, що в межах міжнародної операції за участю сім країн та координації з Євроюстом та Європолом були арештовані 35 людей, підозрюваних в причетності до продажу стародавніх артефактів, викрадених з музеїв по всій Європі.

Він додав, що злочинне угруповання діяло в Західній Європі, на Балканах, у США та інших країнах протягом понад 16 років. Слідство вже встановило, що зловмисники отримали понад 1 мільярд доларів незаконних доходів.

У Європолі уточнили, що правоохоронці Албанії, Болгарії, Франції, Німеччини, Греції, Італії та Великої Британії вилучили понад 3000 артефактів – зокрема античні золоті та срібні монети та інші старожитності, – вартість яких оцінюється в понад 100 мільйонів євро.

Представник італійських карабінерів Паоло Бефера сказав, що тільки в Італії у підозрюваних у незаконному обігу було вилучено близько 300 історичних артефактів.

Нагадаємо, у 2021 році майже 100 зниклих табличок та інших археологічних об’єктів зі стародавньої Месопотамії були знайдені та вилучені в Норвегії.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль нещодавно рішуче засудив спроби проведення суперечливого аукціону предметів, що належали жертвам нацистських воєнних злочинів.