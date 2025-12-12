В аэропорту Франкфурта у пассажира изъяли более 11 тысяч необработанных бриллиантов

В Германии таможенные органы аэропорта Франкфурта обнаружили почти 11 300 необработанных бриллиантов в багаже 53-летнего мужчины, прибывшего из Анголы.

Об этом сообщает DW, пишет "Европейская правда".

Стоимость бриллиантов не была сразу определена, поскольку драгоценности должны быть оценены экспертом.

Камни были спрятаны в двойном дне ручной клади подозреваемого, сообщило таможенное следственное управление Франкфурта-на-Майне.

Для ввоза необработанных алмазов в Германию необходим специальный документ, подтверждающий, что алмазы не связаны с зонами конфликтов, чтобы предотвратить попадание на черный рынок.

Эта схема была создана для борьбы с незаконным оборотом алмазов, которые часто используются для финансирования гражданских войн на африканском континенте.

Мужчина не предоставил документы и не задекларировал драгоценные камни, поэтому власти конфисковали их. 53-летний мужчина был доставлен в суд в четверг, который постановил содержать его под стражей.

