Італія конфіскувала 42 тонни контрафактної томатної пасти

Італійська прикордонна поліція у четвер повідомила про вилучення двох партій томатного пюре, яке було ввезене в країну через Болгарію під маркуванням "Виготовлено в Італії".

Як пише "Європейська правда", про це повідомила Фінансова гвардія Італії.

Італійські правоохоронці вилучили томатний соус під час двох окремих операцій після того, як зупинили дві вантажівки, що прибули з Болгарії, під час перевірок у порту Бріндізі на південному сході країни.

В обох випадках предметом перевезення був напівфабрикат із томатів – passata di pomodoro (томатна паста), на пакованні якого було помилково вказано, що він "Виготовлений в Італії".

"Шахрайство, яке, у разі його здійснення, не тільки зрадило б довіру необізнаних споживачів, але й принесло б сотні тисяч євро незаконного прибутку, потенційно завдавши шкоди здоров'ю населення, оскільки не можна було виключити наявність у продукті забруднюючих речовин, заборонених законодавством ЄС", – йдеться в повідомленні.

Італійські правоохоронці вилучили загалом понад 42 тонни томатної пасти та скерували до прокуратури матеріали, на підставі яких буде порушена кримінальна справа проти двох італійських компаній, що імпортували пасту.

Міністр сільського господарства Італії Франческо Лоллобриджа раніше закликав до негайного розслідування після того, як на полицях супермаркету Європейського парламенту виявив банки із соусом для пасти, назва якого, на його думку, "звучить по-італійськи".

