Розвідка Британії проаналізувала ситуацію навколо Сіверська та Покровська

У розвідці Великої Британії проаналізували ситуацію навколо Сіверська та Покровська у Донецькій області.

Про це йдеться у аналізі від 13 грудня, пише "Європейська правда".

У розвідці Британії заявили, що російські сухопутні війська продовжують спроби проникнути в Сіверськ, користуючись туманною погодою, і могли зайняти позиції в центрі міста.

Водночас в аналізі наголосили, що українські сили продовжують боротися за західні райони міста, а відтак заяви РФ про "повний контроль" над містом – недостовірні.

"Сіверськ вже давно є ціллю для російських сил, які кілька разів без успіху намагалися штурмувати місто. Сіверськ захищав більші міста Донецької області, що залишаються під контролем України, – Слов'янськ і Краматорськ", – зазначили у британській розвідці.

Мапа: DeepState

Також в аналізі зазначили, що українські Сили оборони продовжують зберігати обмежену здатність проводити невеликі рейди у північну частину Покровська.

Мапа: DeepState

Відтак у британській розвідці наголосили, що російські сили продовжують зазнавати великих втрати в інтенсивних операціях по всій лінії фронту і, ймовірно, зазнали приблизно 395 тисяч втрат загиблими і пораненими у 2025 році.

Раніше у британській розвідці розповіли, як Росія докладає зусиль для русифікації людей на території, яку вона незаконно окупувала після нападу на Україну.

Також розвідка Британії вважає, що Україна зберігає здатність завдавати ефективних далекобійних ударів по російських цілях, які досі є викликом для протиповітряної оборони РФ.