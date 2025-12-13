Разведка Британии проанализировала ситуацию вокруг Северска и Покровска

В разведке Великобритании проанализировали ситуацию вокруг Северска и Покровска в Донецкой области.

Об этом говорится в анализе от 13 декабря, пишет "Европейская правда".

В разведке Великобритании заявили, что российские сухопутные войска продолжают попытки проникнуть в Северск, пользуясь туманной погодой, и могли занять позиции в центре города.

В то же время в анализе подчеркнули, что украинские силы продолжают бороться за западные районы города, а следовательно, заявления РФ о "полном контроле" над городом – недостоверны.

"Северск уже давно является целью для российских сил, которые несколько раз без успеха пытались штурмовать город. Северск защищал более крупные города Донецкой области, остающиеся под контролем Украины, – Славянск и Краматорск", – отметили в британской разведке.

Карта: DeepState

Также в анализе отметили, что украинские Силы обороны продолжают сохранять ограниченную способность проводить небольшие рейды в северную часть Покровска.

Карта: DeepState

В связи с этим в британской разведке подчеркнули, что российские силы продолжают нести большие потери в интенсивных операциях по всей линии фронта и, вероятно, понесли около 395 тысяч потерь убитыми и ранеными в 2025 году.

Ранее в британской разведке рассказали, как Россия прилагает усилия для русификации людей на территории, которую она незаконно оккупировала после нападения на Украину.

Также разведка Великобритании считает, что Украина сохраняет способность наносить эффективные дальнобойные удары по российским целям, которые до сих пор являются вызовом для противовоздушной обороны РФ.