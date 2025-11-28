Британська розвідка проаналізувала успішний удар України по базі "Шахедів" у Донецьку

Розвідка Великої Британії вважає, що Україна зберігає здатність завдавати ефективних далекобійних ударів по російських цілях, які досі є викликом для протиповітряної оборони РФ.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в останньому огляді британської розвідки.

В огляді згадали про повідомлення Генерального штабу України, згідно з яким 5 листопада 2025 року українські війська завдали комбінованого удару по російській базі, яка використовувалася для зберігання, складання та запуску БПЛА, поблизу Донецького аеропорту.

"У результаті удару України було знищено одну будівлю, яка, за повідомленнями, використовувалася для зберігання бойової частини, дві інші будівлі зазнали пошкоджень, а четверта отримала мінімальні пошкодження даху. Повідомляється, що в результаті удару було пошкоджено інфраструктуру для запуску БПЛА, паливний склад та склад боєприпасів", – йдеться в огляді.

Британська розвідка наводить дані відкритих джерел, згідно з якими на ураженій базі зберігалося понад 1000 дронів "Герань-2" (іранського походження типу Shahed-136).

"Удар України підкреслює труднощі російської протиповітряної оборони в захисті військових об'єктів, що перебувають у зоні досяжності безпілотників України, які постійно вдосконалюються, особливо так близько до лінії фронту", – йдеться в огляді.

"Він також підкреслює незмінну здатність України здійснювати ефективні комбіновані повітряні удари по російських цілях, в той час як російські сили продовжують чинити тиск на багатьох ділянках фронту", – додають там.

