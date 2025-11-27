Британська розвідка: Росія стирає українську ідентичність на окупованих територіях

Росія докладає зусиль для русифікації людей на території, яку вона незаконно окупувала після нападу на Україну.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в огляді британської розвідки за четвер.

Британська розвідка звернула увагу, що 25 листопада був опублікований указ Владіміра Путіна "Стратегія національної політики Росії на період до 2036 року".

У ньому "російська влада отримала вказівку формувати російську ідентичність і поширювати використання російської мови на території, яку вона незаконно окупувала в Україні", йдеться в огляді.

Серед іншого, пише британська розвідка, документ наголошує на "продовженні політики русифікації, нав’язуванні російської мови, ідентичності та культури мешканцям суверенної території України".

"Ця політика є частиною тривалих зусиль Росії з викорінення української культури та ідентичності, а також делегітимізації української державності", – додає вона.

Окремо в огляді вказують на те, що "Стратегія" посилається на окуповані та неокуповані території України в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях, а також Крим як частину Росії.

"Посилання в документі на ці суверенні українські області як на "історичні території російської держави" підкреслює відверто імперіалістичний аспект постійних зусиль Росії з підкорення України", – підсумовують там.

У розвідці Великої Британії раніше проаналізували потенційні втрати російської армії у живій силі з початку повномасштабного вторгнення.

Розвідка Великої Британії також назвала ймовірну кількість втрат у живій силі Північної Кореї, яка відправила своїх військових на допомогу Росії у війні проти України.