У Франції відкрили найбільшу в Європі міську канатну дорогу
Новини — Субота, 13 грудня 2025, 13:45 —
У суботу, 13 грудня, відбулося офіційне відкриття першої канатної дороги в французькому Іль-де-Франс – найбільшої міської канатної дороги в Європі.
Про це пише BFMTV, передає "Європейська правда".
Канатна дорога під назвою Câble C1 з’єднує Кретей з Вільнев-Сен-Жоржем у департаменті Валь-де-Марн. Маршрут завдовжки 4,5 км покривається за 18 хвилин, тоді як автобус долає цю відстань близько 40 хвилин.
Очікується, що Câble C1 перевозитиме до 11 тисяч пасажирів на день та обслуговуватиме чотири муніципалітети: Кретей, Валентон, Лімей-Бреван і Вільнев-Сен-Жорж.
Проєкт коштував 132 млн євро, фінансування надали французький уряд, регіон Іль-де-Франс та департамент Валь-де-Марн.
На лінії працюватиме 105 кабінок, кожна на 10 місць, які курсуватимуть із інтервалом 20–30 секунд, сім днів на тиждень. Кабіни адаптовані для людей з обмеженою мобільністю, велосипедів і дитячих колясок. За потреби швидкість руху можна регулювати від 9 см до 1 см на секунду.
Як зазначається, цей інноваційний транспортний проєкт відкриває нові можливості для комфортного та швидкого пересування у передмісті Парижа, покращуючи якість життя мешканців і знижуючи навантаження на традиційний громадський транспорт.
У грудні 2024 року у Швейцарії найкрутіша у світі канатна дорога, що з’єднує два села у Бернських горах, почала приймати пасажирів.
У квітні 2025 року чотири людини загинули і одна зазнала серйозних поранень внаслідок падіння канатної дороги поблизу Неаполя на півдні Італії.