У Франції відкрили найбільшу в Європі міську канатну дорогу

У суботу, 13 грудня, відбулося офіційне відкриття першої канатної дороги в французькому Іль-де-Франс – найбільшої міської канатної дороги в Європі.

Про це пише BFMTV, передає "Європейська правда".

Канатна дорога під назвою Câble C1 з’єднує Кретей з Вільнев-Сен-Жоржем у департаменті Валь-де-Марн. Маршрут завдовжки 4,5 км покривається за 18 хвилин, тоді як автобус долає цю відстань близько 40 хвилин.

Фото: BFMTV

Очікується, що Câble C1 перевозитиме до 11 тисяч пасажирів на день та обслуговуватиме чотири муніципалітети: Кретей, Валентон, Лімей-Бреван і Вільнев-Сен-Жорж.

Проєкт коштував 132 млн євро, фінансування надали французький уряд, регіон Іль-де-Франс та департамент Валь-де-Марн.

На лінії працюватиме 105 кабінок, кожна на 10 місць, які курсуватимуть із інтервалом 20–30 секунд, сім днів на тиждень. Кабіни адаптовані для людей з обмеженою мобільністю, велосипедів і дитячих колясок. За потреби швидкість руху можна регулювати від 9 см до 1 см на секунду.

Як зазначається, цей інноваційний транспортний проєкт відкриває нові можливості для комфортного та швидкого пересування у передмісті Парижа, покращуючи якість життя мешканців і знижуючи навантаження на традиційний громадський транспорт.

У грудні 2024 року у Швейцарії найкрутіша у світі канатна дорога, що з’єднує два села у Бернських горах, почала приймати пасажирів.

У квітні 2025 року чотири людини загинули і одна зазнала серйозних поранень внаслідок падіння канатної дороги поблизу Неаполя на півдні Італії.