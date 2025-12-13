Во Франции открыли крупнейшую в Европе городскую канатную дорогу

В субботу, 13 декабря, состоялось официальное открытие первой канатной дороги в Иль-де-Франс – крупнейшей городской канатной дороги в Европе.

Об этом пишет BFMTV, передает "Европейская правда".

Канатная дорога под названием Câble C1 соединяет Кретей с Вильнев-Сен-Жоржем в департаменте Валь-де-Марн. Маршрут длиной 4,5 км преодолевается за 18 минут, тогда как автобус преодолевает это расстояние около 40 минут.

Фото: BFMTV

Ожидается, что Câble C1 будет перевозить до 11 тысяч пассажиров в день и обслуживать четыре муниципалитета: Кретей, Валентон, Лимей-Бреван и Вильнёв-Сен-Жорж.

Проект стоил 132 млн евро, финансирование предоставили французское правительство, регион Иль-де-Франс и департамент Валь-де-Марн.

На линии будет работать 105 кабинок, каждая на 10 мест, которые будут курсировать с интервалом 20-30 секунд, семь дней в неделю. Кабины адаптированы для людей с ограниченной мобильностью, велосипедов и детских колясок. При необходимости скорость движения можно регулировать от 9 см до 1 см в секунду.

Как отмечается, этот инновационный транспортный проект открывает новые возможности для комфортного и быстрого передвижения в пригороде Парижа, улучшая качество жизни жителей и снижая нагрузку на традиционный общественный транспорт.

В декабре 2024 года в Швейцарии самая крутая в мире канатная дорога, соединяющая два села в Бернских горах, начала принимать пассажиров.

В апреле 2025 года четыре человека погибли и один получил серьезные ранения в результате падения канатной дороги вблизи Неаполя на юге Италии.