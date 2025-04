В Італії загинули четверо людей внаслідок аварії на канатній дорозі

Чотири людини загинули і одна зазнала серйозних поранень внаслідок падіння канатної дороги поблизу Неаполя на півдні Італії в четвер, 17 квітня.

Про це повідомили гірські рятувальні служби і пожежники, цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Аварія сталася на вершині Монте-Файто, приблизно за 45 км на південний схід від міста, після того як обірвався підтримуючий трос.

"Те, що сталося – це немислима і непередбачувана трагедія", – заявив голова компанії громадського транспорту EAV, яка керує канатною дорогою Умберто Де Грегоріо.

Як зазначається, один з чотирьох загиблих був оператором канатної дороги з сусіднього міста. Інші – двоє британців і один ізраїльський турист.

Другий ізраїльтянин зазнав поранень й перебуває в стабільному, але важкому стані, повідомили в п'ятницю, 18 квітня, в лікарні Неаполя, де його лікують.

