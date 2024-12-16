У Швейцарії відкрили найкрутішу канатну дорогу у світі

У Швейцарії найкрутіша у світі канатна дорога, що з’єднує два села у Бернських горах, почала приймати пасажирів.

Про це повідомляє Swissinfo, передає "Європейська правда".

Як зазначається, ця канатна дорога з’єднує два села у Штехельберг і Мюррен у Бернських горах. Подорож крутими скелями Мюрренфлу з нахилом у 159,4% займає лише чотири хвилини

Канатна дорога піднімається на 775 метрів вгору по трасі довжиною у майже 1194 метри. Кожна з двох кабін канатної дороги може вмістити до 85 пасажирів.

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У компанії Schilthornbahn AG заявили, що канатна дорога може переміщати 800 людей на годину, коли працює на повну потужність.

Через крутий нахил кабіни висять на 11-метрових "рукавах". Їхня швидкість руху становить сім метрів за секунду, і працюють вони автоматично і без будь-якого персоналу.

Камери та датчики забезпечують постійний моніторинг.

Зазначається, що цей проєкт передбачає будівництво нової системи канатної дороги з трьома секціями, кожна з яких має по дві кабіни. Це усуне потребу в пересадках, скоротивши час у дорозі з 32 хвилин до трохи більше ніж 18 хвилин.

Schilthornbahn AG оцінює вартість проєкту від 90 до 100 млн швейцарських франків ($100-112 млн).

Очікується, що проєкт буде завершено до весни 2026 року.

Нагадаємо, у Німеччині в липні на найвищій вершині країни загинув від удару блискавки 18-річний юнак.

У Туреччині навесні цього року з канатної дороги евакуювали понад сотню людей після падіння однієї з опор і обриву кабіни, внаслідок чого один пасажир загинув.