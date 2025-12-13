У Німеччині чоловік поранив ножем матір з чотирма дітьми, нападника розшукують

У німецькому місті Бергкамен триває масштабна операція поліції після нападу чоловіка з ножем на жінку з чотирма дітьми.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Напад стався вранці у суботу 13 грудня у місті Бергкамен, що поблизу Дортмунда на північному заході країни.

За попередньою інформацією, чоловік з ножем напав на жінку з чотирма дітьми. У прокуратурі Дортмунда підтвердили, що 8-річна дитина отримала серйозні поранення.

Нападник зник з місця подій, до його пошуків залучені значні сили поліції.

Обставини нападу поки невідомі, також офіційно не повідомляють, чи були учасники подій знайомі між собою.

Доповнено. Bild пише, що поранені 26-річна жінка і 8-річна дитина – у критичному стані. Дітям, що були з нею – від 3 до 8 років. Нападнику нібито 20 років і він був знайомий з жінкою; поліція має його фотографії.

Пізніше у прокуратурі повідомили деталі подій. Напад стався у квартирі жінки о 5:30 ранку, де нападник і ночував.

