У Німеччині чоловік поранив ножем матір з чотирма дітьми, нападника розшукують

Новини — Субота, 13 грудня 2025, 15:03 — Марія Ємець

У німецькому місті Бергкамен триває масштабна операція поліції після нападу чоловіка з ножем на жінку з чотирма дітьми.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда". 

Напад стався вранці у суботу 13 грудня у місті Бергкамен, що поблизу Дортмунда на північному заході країни. 

За попередньою інформацією, чоловік з ножем напав на жінку з чотирма дітьми. У прокуратурі Дортмунда підтвердили, що 8-річна дитина отримала серйозні поранення. 

Нападник зник з місця подій, до його пошуків залучені значні сили поліції. 

Обставини нападу поки невідомі, також офіційно не повідомляють, чи були учасники подій знайомі між собою.

Доповнено. Bild пише, що поранені 26-річна жінка і 8-річна дитина – у критичному стані. Дітям, що були з нею – від 3 до 8 років. Нападнику нібито 20 років і він був знайомий з жінкою; поліція має його фотографії. 

Пізніше у прокуратурі повідомили деталі подій. Напад стався у квартирі жінки о 5:30 ранку, де нападник і ночував. 

Нагадаємо, у Німеччині триває суд над громадянином Афганістану за напад з ножем, внаслідок якого загинули двоє людей, у тому числі немовля.  

У Лондоні двом особам висунули звинувачення після інциденту з розпиленням сльозогінного газу у паркінгу аеропорту "Гітроу", внаслідок чого постраждали понад 20 осіб. 

