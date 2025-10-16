У Німеччині судять афганця, який вбив ножем двох людей, в тому числі немовля

Суд над 28-річним громадянином Афганістану, якого звинувачують у вбивстві двох людей, в тому числі немовляти, під час ножового нападу в Ашаффенбурзі, розпочався в четвер, більш ніж через вісім місяців після інциденту, який шокував країну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Прокурори стверджують, що підозрюваний – названий лише як Енамулла О. з метою захисту його приватного життя – напав на групу дитячого садка, смертельно поранивши ножем німця і дворічного хлопчика марокканського походження в міському парку в січні.

За даними влади, в результаті нападу також постраждали дворічна сирійська дівчинка, вихователь і 72-річний чоловік.

Прокурори стверджують, що Енамулла О. страждав на параноїдальну шизофренію під час скоєння злочинів.

Напад, що стався за місяць до федеральних виборів у Німеччині в лютому, змусив нинішнього канцлера Фрідріха Мерца пообіцяти посилити боротьбу з міграцією і посилити прикордонний контроль.

Це був один з низки насильницьких нападів у Німеччині, які посилили занепокоєння з приводу міграції та сприяли зростанню підтримки ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Підозрюваний отримав відмову в наданні притулку і заявив, що добровільно покине Німеччину в грудні минулого року, але не виїхав і залишився на лікуванні.

Міністр внутрішніх справ Александер Добріндт оголосив про плани дозволити депортацію нелегальних іммігрантів до Афганістану та інших країн, скасувавши попередні обмеження, що діяли за попереднього уряду.

Прихильники цих заходів кажуть, що зміни необхідні для вирішення проблем безпеки і громадського занепокоєння.

Як повідомлялося, чоловіка, який у травні минулого року напав на людей з ножем на ринковій площі німецького міста Мангейм, засудили до довічного ув'язнення.