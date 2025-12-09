Інцидент в ключовому аеропорту Лондона: двом підозрюваним висунули звинувачення

У Британії висунули звинувачення двом чоловікам у зв’язку з розпиленням сльозогінного газу у паркінгу аеропорту "Гітроу", внаслідок чого постраждали два десятки людей.

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".

31-річному Тайрону Річардсу та 24-річному Антону Кларку-Бутчеру висунули по два звинувачення у пограбуванні та у використанні шкідливої речовини.

Як повідомляли, інцидент стався у неділю в паркінгу Термінала 3 близько 8 ранку. Повідомляли, що цьому передувала суперечка між двома групами людей, які були знайомі один з одним. Від розпиленої речовини постраждала 21 людина, включно з малою дитиною, п’ятеро потребували госпіталізації.

Спершу повідомляли про одного затриманого.

Інцидент не вплинув на графік рейсів, але порушив логістику до аеропорту та спричинив великі черги.

Раніше у лондонському Тауері затримали активістів протестної групи які кинули їжу у бік вітрини з королівськими коштовностями.