В Германии мужчина ранил ножом женщину с четырьмя детьми, его разыскивают
Новости — Суббота, 13 декабря 2025, 15:03 —
В немецком городе Бергкамен продолжается масштабная операция полиции после нападения мужчины с ножом на женщину с четырьмя детьми.
Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".
Нападение произошло утром в субботу, 13 декабря, в городе Бергкамен, недалеко от Дортмунда на северо-западе страны.
По предварительной информации, мужчина с ножом напал на женщину с четырьмя детьми. В прокуратуре Дортмунда подтвердили, что 8-летний ребенок получил серьезные ранения.
Нападавший скрылся с места происшествия, к его поискам привлечены значительные силы полиции.
Обстоятельства нападения пока неизвестны, также официально не сообщается, были ли участники событий знакомы между собой.
Дополнено. Bild пишет, что раненые 26-летняя женщина и 8-летний ребенок – в критическом состоянии. Детям, которые были с ней, от 3 до 8 лет. Нападающему якобы 20 лет и он был знаком с женщиной; у полиции есть его фотографии.
Позже в прокуратуре сообщили подробности событий. Нападение произошло в квартире женщины в 5:30 утра, где нападавший и ночевал.
Напомним, в Германии продолжается суд над гражданином Афганистана за нападение с ножом, в результате которого погибли два человека, в том числе младенец.
В Лондоне двум лицам выдвинули обвинения после инцидента с распылением слезоточивого газа в паркинге аэропорта "Хитроу", в результате чего пострадали более 20 человек.