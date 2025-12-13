В Германии мужчина ранил ножом женщину с четырьмя детьми, его разыскивают

В немецком городе Бергкамен продолжается масштабная операция полиции после нападения мужчины с ножом на женщину с четырьмя детьми.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Нападение произошло утром в субботу, 13 декабря, в городе Бергкамен, недалеко от Дортмунда на северо-западе страны.

По предварительной информации, мужчина с ножом напал на женщину с четырьмя детьми. В прокуратуре Дортмунда подтвердили, что 8-летний ребенок получил серьезные ранения.

Нападавший скрылся с места происшествия, к его поискам привлечены значительные силы полиции.

Обстоятельства нападения пока неизвестны, также официально не сообщается, были ли участники событий знакомы между собой.

Дополнено. Bild пишет, что раненые 26-летняя женщина и 8-летний ребенок – в критическом состоянии. Детям, которые были с ней, от 3 до 8 лет. Нападающему якобы 20 лет и он был знаком с женщиной; у полиции есть его фотографии.

Позже в прокуратуре сообщили подробности событий. Нападение произошло в квартире женщины в 5:30 утра, где нападавший и ночевал.

Напомним, в Германии продолжается суд над гражданином Афганистана за нападение с ножом, в результате которого погибли два человека, в том числе младенец.

В Лондоне двум лицам выдвинули обвинения после инцидента с распылением слезоточивого газа в паркинге аэропорта "Хитроу", в результате чего пострадали более 20 человек.