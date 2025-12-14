В Угорщині тисячі людей вийшли на протести на тлі скандалу з насильством над дітьми

Тисячі угорців пройшли маршем до офісу прем'єр-міністра Віктора Орбана в суботу під проводом лідера опозиції Петера Мадяра, який закликав главу уряду піти у відставку через скандал із зловживаннями в центрі утримання неповнолітніх.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Протестувальники пройшли морозними вулицями Будапешта за банером із написом "Захистіть дітей!", несучи м'які іграшки та факели на знак солідарності з жертвами фізичного насильства у справі, яка тягнеться вже кілька років.

фото Péter Magyar Official / YouTube

У середу прокуратура повідомила, що на даний момент у державному центрі для неповнолітніх у Будапешті затримано сім осіб.

Орбан, який стикається з, можливо, найскладнішим викликом за 15 років свого правління на виборах, які, ймовірно, відбудуться в квітні, засудив насильство в інтерв'ю інформаційному агентству Mandiner, назвавши його неприйнятним і злочинним.

"Щодня з'являється все більше і більше огидних речей, які я не вважала можливими в цій країні", – сказала Юдіт Ворош, одна з протестувальників, які йшли до офісу Орбана на Замковій горі в Будапешті.

На початку цього тижня уряд поставив п'ять виправних закладів для неповнолітніх Угорщини під прямий нагляд поліції, поки прокуратура розслідує цю справу.

Прокуратура вже кілька місяців розслідує діяльність колишнього директора центру за підозрою в організації мережі проституції, відмиванні грошей і торгівлі людьми.

Відео, опубліковане цього тижня опозиційним активістом і колишнім депутатом Петером Юхашем, спонукало до відставки в.о. директора центру.