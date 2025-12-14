В Венгрии тысячи людей вышли на протесты на фоне скандала с насилием над детьми

Тысячи венгров прошли маршем к офису премьер-министра Виктора Орбана в субботу под предводительством лидера оппозиции Петера Мадяра, который призвал главу правительства уйти в отставку из-за скандала со злоупотреблениями в центре содержания несовершеннолетних.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Протестующие прошли по морозным улицам Будапешта за баннером с надписью "Защитите детей!", неся мягкие игрушки и факелы в знак солидарности с жертвами физического насилия в деле, которое тянется уже несколько лет.

В среду прокуратура сообщила, что на данный момент в государственном центре для несовершеннолетних в Будапеште задержаны семь человек.

Орбан, который сталкивается с, возможно, самым сложным вызовом за 15 лет своего правления на выборах, которые, вероятно, состоятся в апреле, осудил насилие в интервью информационному агентству Mandiner, назвав его неприемлемым и преступным.

"Каждый день появляется все больше и больше отвратительных вещей, которые я не считала возможными в этой стране", – сказала Юдит Ворош, одна из протестующих, которые шли к офису Орбана на Замковой горе в Будапеште.

В начале этой недели правительство поставило пять исправительных учреждений для несовершеннолетних Венгрии под прямой надзор полиции, пока прокуратура расследует это дело.

Прокуратура уже несколько месяцев расследует деятельность бывшего директора центра по подозрению в организации сети проституции, отмывании денег и торговле людьми.

Видео, опубликованное на этой неделе оппозиционным активистом и бывшим депутатом Петером Юхашем, побудило к отставке и.о. директора центра.