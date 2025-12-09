Опонент Орбана вимагає його відставки на тлі скандалу зі знущанням з дітей

Лідер найбільшої опозиційної партії Угорщини "Тиса" Петер Мадяр у вівторок закликав угорського премʼєра Віктора Орбана піти у відставку після викриття знущань із неповнолітніх у державному центрі в Будапешті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Скандал розгорівся довкола державного центру утримання неповнолітніх в Будапешті. У понеділок один з опозиційних депутатів опублікував відео, на якому було зафіксоване фізичне насильство щодо дітей.

Після цього виконувач обовʼязків керівника центру подав у відставку, а поліція Угорщини провела в установі слідчі дії.

Угорська опозиція паралельно зажадала ретельного розслідування звинувачень у сексуальному насильстві з боку попереднього директора, якого також підозрюють у організації мережі проституції в цьому закладі.

"Віктор Орбан не має іншого вибору, як відправити у відставку свій уряд. Я також закликаю президента висловитися і призначити парламентські вибори на найближчу можливу дату", – сказав Мадяр у зверненні у вівторок.

Скандал, який знову привернув увагу до діяльності уряду Угорщини в сфері захисту вразливих дітей, загрожує підірвати підтримку виборців партії влади "Фідес" напередодні парламентських виборів.

Угорщина планує провести парламентські вибори у квітні 2026-го, і партія Мадяра "Тиса" наразі лідирує в опитуваннях.

Віктор Орбан раніше заявив, що не боїться програти наступні вибори, а також зазначив, що вважає своїм головним суперником не лідера опозиції Петера Мадяра, а Брюссель.