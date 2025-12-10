Після викриття насильства уряд Угорщини передає п’ять центрів для неповнолітніх поліції

Уряд Угорщини перевів державні центри утримання неповнолітніх під прямий нагляд поліції, намагаючись запобігти політичним наслідкам скандалу з насильством.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив у середу керівник апарату прем'єр-міністра Гергей Гуяш, його заяву наводить Reuters.

Лідер опозиції Петер Мадяр у вівторок закликав Орбана піти у відставку і провести дострокові вибори після того, як опозиційний активіст та колишній депутат опублікував відео, на якому показано фізичне насильство в центрі для неповнолітніх в Будапешті.

"Уряд на своєму засіданні вчора вирішив, що нинішнє управління (цими установами) в рамках системи соціального забезпечення є недостатнім, оскільки воно не змогло запобігти цим злочинам", – заявив Гуяш на брифінгу.

"Тому уряд вирішив, що ці п'ять виправних закладів для неповнолітніх... будуть передані під прямий нагляд поліції", – додав він.

Гуяш повідомив, що міністр внутрішніх справ поінформував уряд про те, що прокуратура розслідує цю справу.

В окремій заяві пізно ввечері у вівторок прокуратура повідомила, що в державному центрі для неповнолітніх в Будапешті було затримано трьох осіб, і пообіцяла оприлюднити додаткову інформацію в середу.

Відео, опубліковане колишнім депутатом, призвело до відставки виконувача обов'язків директора центру.

Прокуратура вже кілька місяців розслідує діяльність ексдиректора того ж центру в Будапешті за підозрою в організації мережі проституції, відмиванні грошей і торгівлі людьми.

Лідер опозиції Мадяр у середу закликав до проведення в суботу демонстрації з маршем до офісу Орбана на знак протесту.

Мадяр заснував свою партію "Тиса" минулого року після скандалу, який призвів до відставки президентки Каталін Новак, союзниці Віктора Орбана, коли з'ясувалося, що вона надала помилування у справі про сексуальне насильство над дітьми.

Цей епізод став рідкісним і серйозним політичним ударом для Орбана, який перебуває при владі з 2010 року.