Німеччина спрямує військових до Польщі для підкріплення її кордону з Білоруссю

Німеччина відправить солдатів для зміцнення східного кордону Польщі з Білоруссю та Росією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Кілька десятків німецьких солдатів приєднаються до польської операції "Східний щит" з квітня 2026 року, і спочатку місія триватиме до кінця 2027 року.

За словами представника міністерства, німецькі війська зосередяться на інженерних роботах. Представник міністерства описав це як будівництво позицій, риття окопів, прокладання колючого дроту та спорудження протитанкових загороджень.

"Східний щит" – це програма вартістю 2,3 млрд євро, оголошена Варшавою минулого року для посилення безпеки вздовж східного кордону.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше заявив, що нова ініціатива Європейського Союзу SAFE має вирішальне значення для військової безпеки Польщі, а також дасть потужний імпульс економіці країни.

Він сказав, що 43,7 млрд євро, виділені Польщі, допоможуть фінансувати закупівлю дронів та запланований країною проєкт оборони "Східний щит" уздовж кордону з Білоруссю та Росією.