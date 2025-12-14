Германия направит военных в Польшу для подкрепления ее границы с Беларусью

Германия отправит солдат для укрепления восточной границы Польши с Беларусью и Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Несколько десятков немецких солдат присоединятся к польской операции "Восточный щит" с апреля 2026 года, и сначала миссия продлится до конца 2027 года.

По словам представителя министерства, немецкие войска сосредоточатся на инженерных работах. Представитель министерства описал это как строительство позиций, рытье окопов, прокладка колючей проволоки и сооружение противотанковых заграждений.

"Восточный щит" – это программа стоимостью 2,3 млрд евро, объявленная Варшавой в прошлом году для усиления безопасности вдоль восточной границы.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявил, что новая инициатива Европейского Союза SAFE имеет решающее значение для военной безопасности Польши, а также даст мощный импульс экономике страны.

Он сказал, что 43,7 млрд евро, выделенные Польше, помогут финансировать закупку дронов и запланированный страной проект обороны "Восточный щит" вдоль границы с Беларусью и Россией.