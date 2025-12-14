Опитування: 60% німців – за заборону соцмереж для дітей
Більше половини (60 відсотків) німців підтримує заборону на використання соціальних мереж для молоді віком до 16 років.
Про це як, пише "Європейська правда", повідомляє DW.
24 відсотки опитаних у Німеччині виступили проти такої заборони. Ще десять відсотків заявили, що їм байдуже, шість відсотків – не відповіли або не визначилися з позицією.
Нагадаємо, що у листопаді Європейський парламент погодив резолюцію, яка закликає встановити мінімальний вік доступу до соціальних мереж на рівні 16 років. Мета такого кроку – забезпечення "онлайн-взаємодії, відповідної віку".
Данія також планує запровадити суворі обмеження доступу молоді до соціальних мереж.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особисто підтримує обмеження соцмереж для дітей і доручила групі експертів до кінця року подати звіт про заходи, які можна вжити на рівні ЄС.