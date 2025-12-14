Більше половини (60 відсотків) німців підтримує заборону на використання соціальних мереж для молоді віком до 16 років.

Про це як, пише "Європейська правда", повідомляє DW.

24 відсотки опитаних у Німеччині виступили проти такої заборони. Ще десять відсотків заявили, що їм байдуже, шість відсотків – не відповіли або не визначилися з позицією.

Нагадаємо, що у листопаді Європейський парламент погодив резолюцію, яка закликає встановити мінімальний вік доступу до соціальних мереж на рівні 16 років. Мета такого кроку – забезпечення "онлайн-взаємодії, відповідної віку".

Данія також планує запровадити суворі обмеження доступу молоді до соціальних мереж.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особисто підтримує обмеження соцмереж для дітей і доручила групі експертів до кінця року подати звіт про заходи, які можна вжити на рівні ЄС.