Более половины (60 процентов) немцев поддерживает запрет на использование социальных сетей для молодежи в возрасте до 16 лет.

Об этом как, пишет "Европейская правда", сообщает DW.

24 процента опрошенных в Германии выступили против такого запрета. Еще десять процентов заявили, что им безразлично, шесть процентов – не ответили или не определились с позицией.

Напомним, что в ноябре Европейский парламент согласовал резолюцию, которая призывает установить минимальный возраст доступа к социальным сетям на уровне 16 лет. Цель такого шага – обеспечение "онлайн-взаимодействия, соответствующего возрасту".

Дания также планирует ввести строгие ограничения доступа молодежи к социальным сетям.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен лично поддерживает ограничения соцсетей для детей и поручила группе экспертов до конца года представить отчет о мерах, которые можно принять на уровне ЕС.