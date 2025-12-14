У Греції висунули офіційні обвинувачення 16 підозрюваним у шахрайстві з субсидіями ЄС

Європейська прокуратура висунула звинувачення 16 особам, затриманим на Криті за підозрою у шахрайстві з аграрними субсидіями ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Шістнадцять підозрюваних, заарештованих на острові Крит за підозрою в незаконному отриманні сільськогосподарських субсидій через державне агентство з виплат OPEKEPE, отримають час для дачі свідчень перед слідчим суддею.

Підозрювані з'явилися в неділю вранці в Європейській прокуратурі в Афінах, де прокурори завершили процес висунення кримінальних звинувачень приблизно через п'ять годин.

Обвинуваченим пред'явлено ряд серйозних звинувачень, включаючи створення та керівництво злочинною організацією, шахрайство з субсидіями з обтяжуючими обставинами, відмивання грошей та шахрайство проти фінансових інтересів Європейського Союзу та грецької держави.

Влада стверджує, що схема діяла з 2019 по 2025 рік і передбачала подання неправдивих декларацій та використання щонайменше 11 підставних банківських рахунків для приховування доходів.

Європейська прокуратура (EPPO) заявила цього року, що виявила докази того, що грецькі фермери, за допомогою посадовців, привласнювали кошти ЄС.

Грецька влада розпочала окремі розслідування, а парламент проводить перевірку державної агенції OPEKEPE, яка щорічно розподіляє близько 2,5 мільярда євро допомоги ЄС серед сотень тисяч фермерів.

У червні ЄС наклав на Грецію штраф у розмірі 392 млн євро за нецільове використання сільськогосподарських субсидій у період з 2016 по 2023 рік компанією OPEKEPE.