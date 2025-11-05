У Греції фермери готують марш на Афіни, вимагаючи державних виплат

Профспілки фермерів проведуть акцію протесту в Афінах 11 листопада.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Фермери приїдуть на своїх тракторах, щоб вимагати негайного повернення прострочених платежів від державної агенції OPEKEPE, яку уряд у травні вирішив розпустити через скандал з субсидіями ЄС.

Демонстрація розпочнеться опівдні біля Міністерства сільського розвитку, після чого учасники вирушать до штаб-квартири OPEKEPE.

Фермери вимагають негайного врегулювання затримок з виплатами та компенсаціями, які, за їхніми словами, створили серйозні фінансові труднощі.

Вони також закликають вжити термінових заходів для подолання зростаючої кризи у тваринництві через нещодавні спалахи віспи овець.

У червні ЄС наклав на Грецію штраф у розмірі 392 млн євро за нецільове використання сільськогосподарських субсидій у період з 2016 по 2023 рік компанією OPEKEPE, яка управляє понад 2 млрд євро щорічної допомоги ЄС для фермерів. Деякі високопосадовці OPEKEPE, щодо яких прокуратура ЄС розслідувала їхню ймовірну роль у шахрайстві, заперечують свою провину.

Уряд заявив, що незабаром передасть повноваження OPEKEPE грецькій державній податковій службі з метою підвищення прозорості.

Прокурори ЄС передали справу на розгляд грецького парламенту, єдиного органу, який має право розслідувати справи політиків.