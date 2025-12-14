В Греции предъявили официальные обвинения 16 подозреваемым в мошенничестве с субсидиями ЕС

Европейская прокуратура предъявила обвинения 16 лицам, задержанным на Крите по подозрению в мошенничестве с аграрными субсидиями ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Шестнадцать подозреваемых, арестованных на острове Крит по подозрению в незаконном получении сельскохозяйственных субсидий через государственное агентство по выплатам OPEKEPE, получат время для дачи показаний перед следственным судьей.

Подозреваемые появились в воскресенье утром в Европейской прокуратуре в Афинах, где прокуроры завершили процесс выдвижения уголовных обвинений примерно через пять часов.

Обвиняемым предъявлен ряд серьезных обвинений, включая создание и руководство преступной организацией, мошенничество с субсидиями с отягчающими обстоятельствами, отмывание денег и мошенничество против финансовых интересов Европейского Союза и греческого государства.

Власти утверждают, что схема действовала с 2019 по 2025 год и предусматривала представление ложных деклараций и использование не менее 11 подставных банковских счетов для сокрытия доходов.

Европейская прокуратура (EPPO) заявила в этом году, что обнаружила доказательства того, что греческие фермеры, с помощью чиновников, присваивали средства ЕС.

Греческие власти начали отдельные расследования, а парламент проводит проверку государственного агентства OPEKEPE, которое ежегодно распределяет около 2,5 миллиарда евро помощи ЕС среди сотен тысяч фермеров.

В июне ЕС наложил на Грецию штраф в размере 392 млн евро за нецелевое использование сельскохозяйственных субсидий в период с 2016 по 2023 год компанией OPEKEPE.