Чеській ініціативі підтримки України анонімно задонатили понад 4 млн євро

Новини — Понеділок, 15 грудня 2025, 09:32 — Марія Ємець

Чеська ініціатива підтримки України "Подарунок для Путіна" повідомила, як витратить велетенську анонімну пожертву на понад 4 мільйони євро.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву щодо цього розмістили в офіційному Х.

Анонімний благодійник перерахував на підтримку України 100 мільйонів крон – близько 4,1 млн євро. Про отримання донату "з вісьмома нулями" в ініціативі повідомили 14 грудня, а наступного дня розповіли, як вирішили витратити гроші.

"Ми розділили 100 мільйонів крон від анонімного донора на 26 частин. Передусім ці кошти будуть використані на закупівлю різних типів дронів, пластикових вибухових пристроїв, обладнання для підрозділів на передовій і навіть рушниць. Ми хочемо дуже швидко витратити ці гроші, щоб вони "почали працювати" якнайшвидше", – повідомили в ініціативі. 

Нагадаємо, раніше ініціатива за лише дві доби закрила збір на "Фламінго" для України, але реалізацію задуму поставили на паузу на тлі "Міндічгейту".

Цього літа ініціатива "Подарунок для Путіна" передала в Україну гелікоптер Black Hawk UH-60, на придбання якого оголошувала збір у листопаді 2023 року.

Ініціатива також відома збором на модернізований T-72 для України вартістю 30 млн крон, який назвали Томашем на честь першого президента Чехословаччини.

