Чешская инициатива поддержки Украины анонимно получила более 4 млн евро

Чешская инициатива поддержки Украины "Подарок для Путина" сообщила, как потратит огромное анонимное пожертвование на сумму более 4 миллионов евро.

Как сообщает "Европейская правда", заявление об этом разместили в официальном Х.

Анонимный благотворитель перечислил на поддержку Украины 100 миллионов крон – около 4,1 млн евро. О получении доната "с восемью нулями" в инициативе сообщили 14 декабря, а на следующий день рассказали, как решили потратить деньги.

"Мы разделили 100 миллионов крон от анонимного донора на 26 частей. Прежде всего эти средства будут использованы на закупку различных типов дронов, пластиковых взрывных устройств, оборудования для подразделений на передовой и даже ружей. Мы хотим очень быстро потратить эти деньги, чтобы они "начали работать" как можно скорее", – сообщили в инициативе.

Těch 100 000 000 korun od anonymního dárce jsme rozdělili na 26 položek. Koupíme za to hlavně různé druhy dronů, plastickou trhavinu, vybavení pro jednotky na frontě ale třeba i brokovnice. Chceme ty peníze utratit velmi rychle. Tak aby co nejdříve "začaly pracovat".😉 pic.twitter.com/dRzKszEIlm – Dárek pro Putina (@DarPutinovi) December 15, 2025

Напомним, ранее инициатива всего за двое суток закрыла сбор на "Фламинго" для Украины, но реализацию замысла поставили на паузу на фоне "Миндичгейта".

Этим летом инициатива "Подарок для Путина" передала Украине вертолет Black Hawk UH-60, на приобретение которого объявляла сбор в ноябре 2023 года.

Инициатива также известна сбором на модернизированный T-72 для Украины стоимостью 30 млн крон, который назвали Томашем в честь первого президента Чехословакии.