Чеські активісти переглянуть плани щодо донату на "Фламінго" для України на тлі "Міндічгейту"

Чеська ініціатива "Подарунок для Путіна" поставила на паузу початкові плани з купівлею ракети "Фламінго" для України за донати чеських громадян на тлі корупційного скандалу в Україні та появи сумнівів в ефективності ракети.

Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда".

В ініціативі "Подарунок для Путіна" повідомили, що поки не перерахували виробнику Fire Point зібрані на "Фламінго" 12,5 млн крон (понад 500 тисяч євро) через інформацію, яку дізнались останнім часом.

"Ми наразі вирішуємо це питання. Ми шукаємо альтернативу і все ще ведемо переговори", – сказав співзасновник ініціативи Далібор Дедек.

За його словами, вони поставили на паузу наступні кроки, коли отримали інформацію про виробника від ГУР, і коли в українських медіа з’явилась інформація про зв’язок з компанією одного з фігурантів "Міндічгейту".

"Ми діємо обережно і маємо там дуже гарні контакти. У цьому випадку ми зібрали гроші дуже швидко. Але виникли серйозні сумніви, чи підуть вони на виробництво того, для чого їх збирали… Тож ми дивимося, що може бути належною альтернативою", – додав він.

Нагадаємо, у жовтні ініціатива всього за дві доби закрила збір на ракету "Фламінго", яку запланували назвати на честь чеської політикині та фізикині Дани Драбової. Минулого тижня представники ініціативи особисто їздили в Україну подивитися на ракету, у тому числі її співзасновник Мартін Ондрачек.

Зараз він визнає, що довкола ракети залишається "забагато емоцій, дезінформації і двозначностей", у тому числі щодо її ефективності.

"Ми розуміємо, що є певні сумніви щодо вкладання грошей у конкретно цю ракету, тому що є реальні підозри, що виробник пов’язаний з людьми довкола Андрія Єрмака", – цитують його.

Ондрачек зазначив, що можливим виходом буде купівля на ці кошти ракети іншого виробника.

Також він сказав, що не думає, що тепер є загроза меншої готовності чехів донатити на зброю для України.

"Гроші все ще на нашому рахунку. Ми гарантуємо, що витратимо їх на те, про що ми будемо на 100% впевнені, що воно працює на результат", – сказав Мартін Ондрачек.

Раніше повідомляли, що ексдержсекретар США Майк Помпео приєднався до наглядової ради Fire Point.

Цього літа ініціатива "Подарунок для Путіна" передала в Україну гелікоптер Black Hawk UH-60, на придбання якого оголошувала збір у листопаді 2023 року..

Ініціатива також відома збором на модернізований T-72 для України вартістю 30 млн крон, який назвали Томашем на честь першого президента Чехословаччини.