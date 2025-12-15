Росія готується визнати німецького мовника Deutsche Welle "небажаною організацією"

У Росії німецького мовника Deutsche Welle невдовзі визнають "небажаною організацією".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють Tagesschau i DW.

Депутат Держдуми РФ Василій Піскарьов оголосив, що російська прокуратура дослухалася до рекомендації Держдуми щодо німецького мовника. Офіційних коментарів від прокуратури з цього приводу ще не було. У DW повідомляють, що рішення про їхнє визнання "небажаною організацією" вочевидь буде ухвалене найближчим часом.

Гендиректорка DW Барбара Массінг зазначила, що це черговий доказ того, "наскільки російський режим не цінує свободи преси та боїться незалежної інформації".

"Попри цензуру і блокування наших ресурсів російською владою, російськомовна версія DW має навіть більше охоплення, ніж раніше. Ми продовжимо незалежно висвітлювати події – загарбницьку війну проти України та інші теми, про які у Росії практично неможливо знайти інформацію", – зазначила вона.

Росія заблокувала мовлення DW ще у 2022 році та проголосила мовника "іноагентом", акредитацію бюро та журналістів DW у Росії відкликали.

Раніше до списку "небажаних організацій" внесли "Радіо Свобода". Також нещодавно туди включили Реєстр збитків від російської агресії.