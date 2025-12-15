Россия готовится признать немецкого вещателя Deutsche Welle "нежелательной организацией"

В России немецкого вещателя Deutsche Welle вскоре признают "нежелательной организацией".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают Tagesschau i DW.

Депутат Госдумы РФ Василий Пискарев объявил, что российская прокуратура прислушалась к рекомендации Госдумы по немецкому вещателю. Официальных комментариев от прокуратуры по этому поводу еще не было. На DW сообщают, что решение об их признании "нежелательной организацией" очевидно будет принято в ближайшее время.

Гендиректор DW Барбара Массинг отметила, что это очередное доказательство того, "насколько российский режим не ценит свободу прессы и боится независимой информации".

"Несмотря на цензуру и блокирование наших ресурсов российскими властями, русскоязычная версия DW имеет даже больший охват, чем раньше. Мы продолжим независимо освещать события – захватническую войну против Украины и другие темы, о которых в России практически невозможно найти информацию", – отметила она.

Россия заблокировала вещание DW еще в 2022 году и провозгласила вещателя "иноагентом", аккредитацию бюро и журналистов DW в России отозвали.

Ранее в список "нежелательных организаций" внесли "Радио Свобода". Также недавно туда включили Реестр ущерба от российской агрессии.