Кадри є, фінансів немає: як громадський сектор підтримує громади попри дефіцит ресурсів

Громадські та благодійні організації активно долучаються до відновлення та зміцнення соціальних зв'язків в громадах і надання психосоціальної підтримки населенню.

Про це свідчать результати нового дослідження "Рівень стійкості та участі організацій громадянського суспільства у процесах відновлення та відбудови територіальних громад", проведеного Фондом Східна Європа та Міжнародним фондом "Відродження".

Дослідники опитали 201 організацію у різних регіонах України – від прифронтових до тилових областей.

Одне з головних спостережень: понад 76% ОГС працюють в умовах браку коштів. Фінансування відбувається здебільшого коштом донорських програм і пожертв громадян:

• 52% проєктів за останні три роки профінансовані міжнародними донорами;

• 41% – завдяки внескам фізичних осіб.

Частка державних і місцевих бюджетів залишається мінімальною.

Де роль громадського сектору є найбільшою

Попри ресурсні обмеження, організації громадянського суспільства забезпечують ключові соціальні функції на місцях. Найактивніше вони працюють у таких сферах:

• відновлення доступу до різних видів публічних послуг;

• інтеграція ВПО;

• підтримка ветеранів і родин загиблих;

• психосоціальна підтримка;

• згуртування мешканців і залучення їх до розв’язання питань місцевого значення.

Водночас такі напрями, як оцінка збитків, інфраструктурна відбудова чи економічне планування, залишаються поза участю більш ніж половини ОГС.

Найвищий рівень участі у відновленні демонструють організації у прифронтових громадах. Вони працюють у складніших умовах, проте мають менше проблем із фінансовими та технічно-матеріальними ресурсами, хоча їх також не вистачає повною мірою

Попри загальний брак коштів, ОГС мають доволі непоганий кадровий потенціал. Понад 60% всіх опитаних організацій заявили про помірну достатність людських ресурсів, а ще 20% – що їм повністю вистачає фахівців, волонтерів та експертів. Це підтверджує, що людський капітал – ключовий фактор стійкості громадського сектору.

Що кажуть автори дослідження

Президент Фонду Східна Європа Віктор Лях наголошує – результати дослідження є сигналом для держави й донорів: "Громадянське суспільство залишається ключовим драйвером відновлення громад. Сектор тримається на людях, і їх підтримка має бути системною. Дослідження дає змогу бачити реальну картину й допомагати організаціям на основі даних, а не припущень". Заступниця виконавчого директора Міжнародного фонду "Відродження" Інна Підлуська зазначає: "Україна відновлюється там, де є сильні організації. Багато з них працюють на межі. Тому інвестиції у стійкість ОГС напряму впливають на якість і темпи відновлення громад".

Презентація дослідження в Києві

Дослідження показує: організації громадянського суспільства взяли на себе більшість невідкладних соціальних функцій, тоді як держава зосереджена на безпекових та інфраструктурних питаннях. Водночас фінансові обмеження знижують їхню здатність масштабувати підтримку.

Автори наголошують: формуючи політики та плани відновлення, держава й міжнародні партнери мають враховувати реальний внесок ОГС – адже саме вони залишаються найближчою до людей ланкою допомоги.

Довідка:

Дослідження проведене в межах проєкту "Імпульс", який реалізується Фондом Східна Європа та Міжнародним фондом "Відродження" за підтримки Норвегії та Швеції. На замовлення Фонду Східна Європа методологію дослідження розробили експерти Фонду "Демократичні ініціативи" ім. І. Кучеріва, а опитування провела компанія Info Sapiens у липні-серпні 2025 р.