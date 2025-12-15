Президент Чехії призначив новий уряд на чолі з Бабішем

Президент Чехії Петр Павел у понеділок, 15 грудня, призначив членів уряду нового прем’єр-міністра Андрея Бабіша у Празькому замку.

Про це пише Radio Prague International, передає "Європейська правда".

Бабіш представить міністрів на їхніх посадах пізніше цього ж дня. Зазначається, що заступниками прем'єр-міністра будуть Карел Гавлічек, Алена Шиллерова від ANO, Петр Мацінка від "Автомобілістів" та Яромір Зуна від SPD.

Очікується, що ANO матиме вісім місць в уряді, крім прем'єр-міністра, SPD матиме трьох міністрів, а "Автомобілісти" – чотирьох.

Після церемонії призначення Бабіш переїде до Академії Страка, де розташований кабінет прем'єр-міністра, та де проводяться засідання уряду.

Очікується, що Бабіша зустріне попередній глава уряду Петр Фіала, який передасть йому, серед іншого, 80-сторінковий звіт прем'єр-міністра про стан країни, в якому він підсумовує результати роботи свого уряду.

9 грудня Павел призначив Андрея Бабіша премʼєр-міністром Чехії. Бабіш є мільярдером і власником холдингу Agrofert, який отримує субсидії від Європейського Союзу. Очікувалося, що призначення Бабіша премʼєром Чехії – держави-члена ЄС – може викликати конфлікт інтересів.

11 грудня він відвідав Брюссель, де, зокрема, мав зустріч з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Читайте також: Компроміс від Бабіша: що блокує зміну влади у Чехії та чи можливі неприємні сюрпризи