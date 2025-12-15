Президент Чехии назначил новое правительство во главе с Бабишем

Президент Чехии Петр Павел в понедельник, 15 декабря, назначил членов правительства нового премьер-министра Андрея Бабиша в Пражском замке.

Об этом пишет Radio Prague International, передает "Европейская правда".

Бабиш представит министров на их должностях позже в тот же день. Отмечается, что заместителями премьер-министра будут Карел Гавличек, Алена Шиллерова от ANO, Петр Мацинка от "Автомобилистов" и Яромир Зуна от SPD.

Ожидается, что ANO будет иметь восемь мест в правительстве, кроме премьер-министра, SPD будет иметь трех министров, а "Автомобилисты" – четырех.

После церемонии назначения Бабиш переедет в Академию Страка, где расположен кабинет премьер-министра и где проводятся заседания правительства.

Ожидается, что Бабиша встретит предыдущий глава правительства Петр Фиала, который передаст ему, среди прочего, 80-страничный отчет премьер-министра о состоянии страны, в котором он подводит итоги работы своего правительства.

9 декабря Павел назначил Андрея Бабиша премьер-министром Чехии. Бабиш является миллиардером и владельцем холдинга Agrofert, который получает субсидии от Европейского Союза. Ожидалось, что назначение Бабиша премьером Чехии – государства-члена ЕС – может вызвать конфликт интересов.

11 декабря он посетил Брюссель, где, в частности, провел встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

