Президент Чехії призначив Бабіша прем’єром

Новини — Вівторок, 9 грудня 2025, 10:28 — Уляна Кричковська

Чеський президент Петр Павел у вівторок, 9 грудня, призначив лідера руху ANO Андрея Бабіша премʼєр-міністром Чехії.

Про це пише Radio Prague International, пише "Європейська правда".

Бабіш, який на початку вересня відсвяткував своє 71-річчя, стає найстаршим політиком, який коли-небудь очолював уряд Чехії.

Очікується, що Павел призначить решту уряду протягом тижня. 

Як відомо, Бабіш є мільярдером і власником холдингу Agrofert, який отримує субсидії від Європейського Союзу. Очікувалося, що призначення Бабіша премʼєром Чехії – держави-члена ЄС – може викликати конфлікт інтересів.

Павел неодноразово закликав лідера ANO оголосити, як він збирається вирішити цей конфлікт інтересів.

Пізніше Бабіш сказав, що передає Agrofert в управління трасту і таким чином більше ніколи не матиме нічого спільного з компанією. Після цього Павел погодився призначити його премʼєр-міністром Чехії.

Чехія
