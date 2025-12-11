Призначений прем'єр Чехії прилетів у Брюссель і зустрівся з фон дер Ляєн

Призначений прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш прибув до Брюсселя, де, зокрема, в нього запланована зустріч з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на České noviny.

Фон дер Ляєн привітала Бабіша в будівлі Єврокомісії, вони потиснули одне одному руки, сфотографувалися разом і пішли на переговори.

Після цього на Бабіша чекає зустріч з бельгійським прем'єром Бартом де Вевером і головою Європейської ради Антоніу Коштою.

За словами речника Бабіша, це будуть робочі переговори, пов'язані з майбутнім самітом Європейського Союзу.

Для Бабіша це перші зустрічі з найвищими представниками ЄС після того, як президент Петр Павел призначив його на посаду прем'єр-міністра цього тижня. Призначення всього уряду заплановано на понеділок.

Бабіш протягом останніх тижнів давав зрозуміти, що хоче взяти участь у саміті лідерів ЄС, який розпочнеться в Брюсселі в четвер, 18 грудня.

