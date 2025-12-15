Глава МЗС Франції розкрив деталі нових санкцій ЄС проти Росії

Міністр закордонних справ Франції Франсуа Барро анонсував нові санкційні рішення ЄС проти дотичних до "тіньового флоту" РФ та дестабілізаційної діяльності у Європі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у коментарях ЗМІ перед засіданням Ради закордонних справ ЄС 15 грудня.

Барро зазначив, що під нові санкції ЄС потраплять дев’ять компаній, які, як вважають, обходять санкції Євросоюзу проти "тіньового флоту" РФ. Йдеться про судноплавні компанії, які співпрацюють з російськими компаніями "Лукойл" і "Роснефть".

"Крім того, йдеться про санкції проти 12 агентів російської дестабілізації у Європі, 12 відповідальних за зовнішнє втручання чи цифрові зовнішні втручання", – сказав Барро.

"Зокрема, йдеться про санкції, які будуть погоджені сьогодні проти Ксав’є Моро – особи франко-російського походження, який зараз проживає у Росії і транслює пропаганду Кремля (...) та Джона Марка Дугана", – додав очільник МЗС Франції, нагадавши, що його вважають причетним до дезінформаційної кампанії Storm 1516.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас анонсувала внесення до санкційного списку ще 40 суден "тіньового флоту" РФ.

Як повідомляли, минулого тижня постійні представники країн-членів ЄС у середу погодили введення нових санкцій проти Росії.