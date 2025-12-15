Глава МИД Франции раскрыл детали новых санкций ЕС против России

Министр иностранных дел Франции Франсуа Барро анонсировал новые санкционные решения ЕС против причастных к "теневому флоту" РФ и дестабилизирующей деятельности в Европе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в комментариях СМИ перед заседанием Совета иностранных дел ЕС 15 декабря.

Барро отметил, что под новые санкции ЕС попадут девять компаний, которые, как считают, обходят санкции Евросоюза против "теневого флота" РФ. Речь идет о судоходных компаниях, которые сотрудничают с российскими компаниями "Лукойл" и "Роснефть".

"Кроме того, речь идет о санкциях против 12 агентов российской дестабилизации в Европе, 12 ответственных за внешнее вмешательство или цифровые внешние вмешательства", – сказал Барро.

"В частности, речь идет о санкциях, которые будут сегодня согласованы против Ксавье Моро – лица франко-российского происхождения, который сейчас проживает в России и транслирует пропаганду Кремля (...) и Джона Марка Дугана", – добавил глава МИД Франции, напомнив, что его считают причастным к дезинформационной кампании Storm 1516.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас анонсировала внесение в санкционный список еще 40 судов "теневого флота" РФ.

Как сообщалось, на прошлой неделе постоянные представители стран-членов ЕС в среду согласовали введение новых санкций против России.