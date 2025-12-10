ЗМІ: посли ЄС погодили нові санкції проти Росії

Постійні представники країн-членів ЄС у середу погодили введення нових санкцій проти Росії.

Про це повідомив у соцмережі Х редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

За його інформацією, ЄС застосує обмеження щодо 9 осіб та компаній, які сприяють російському "тіньовому флоту".

Крім того, до "чорного списку" буде внесено ще 43 судна "тіньового флоту" Росії.

Також посли погодилися застосувати санкції до 12 осіб і 2 організацій, які, як вважають, дестабілізують ЄС. Серед них – офіцери російської військової розвідки, члени клубу "Валдай" та громадяни США, Франції і Швейцарії, які працюють на Росію.

Нагадаємо, раніше очільник МЗС Франції Жан-Ноель Барро сказав, що у ЄС розраховують фіналізувати 20-й пакет санкцій проти Росії до кінця 2025 року.

Крім того, за даними FT, Євросоюз поспішає ухвалити спеціальний закон про безстрокове блокування росактивів.