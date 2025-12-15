Каллас анонсувала доєднання до списку санкцій ЄС проти РФ 40 суден "тіньового флоту"

У понеділок, 15 грудня, під час засідання Ради ЄС у закордонних справах буде ухвалене рішення щодо внесення до санкційного списку Європейського Союзу проти Росії ще 40 суден "тіньового флоту" РФ.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас перед початком засідання Ради.

За словами очільниці дипломатії ЄС, ще 40 суден російського "тіньового флоту" потраплять під санкції РФ.

"Ми… ухвалимо сьогодні рішення щодо суден "тіньового флоту". У нас є ще 40 додаткових суден, а також їх спільники", – повідомила Каллас.

Вона додала, що вказані дії робляться "для того, щоб позбавити Росію засобів фінансування цієї війни".

Як повідомляла "Європейська правда", Європейський Союз вирішив запроваджувати санкції щодо суден "тіньового флоту", які перевозять російську нафту, окремо від санкційних пакетів.

Раніше повідомлялося, що останнім часом підсанкційні танкери зазнали атаки біля узбережжя Туреччини. Джерела "УП" в СБУ заявили, що це була спецоперація Служби безпеки України.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав ці випадки "тривожним загостренням".

4 грудня до Міністерства закордонних справ Туреччини викликали представників посольств України та Росії, аби висловити стурбованість серією атак на судна російського "тіньового флоту" в Чорному морі.