ЕС расширил санкции против России из-за гибридных и киберугроз

Совет Европейского Союза ввел ограничительные меры в отношении еще 12 человек и двух организаций из-за дальнейших гибридных действий России, включая манипулирование иностранной информацией и кибератаки против ЕС, его государств-членов и партнеров.

Об этом говорится в официальном заявлении, пишет "Европейская правда".

В список добавили известных аналитиков в области внешней политики, работающих в учреждениях и аналитических центрах, аффилированных с аппаратом Кремля.

Также Совет ЕС внес в список лиц, продвигающих пророссийскую пропаганду, антиукраинские и антинатовские нарративы. Среди них есть бывшие военные и полицейские из стран Западной Европы.

Также санкции наложены на Международное русофильское движение за распространение дестабилизирующих нарративов от имени российского правительства, а также на 142-й отдельный батальон электронной войны в Калининграде, который проводит учения и кибератаки, включая сбой сигнала GPS в нескольких государствах-членах ЕС.

Отдельно под санкции попали члены российской военной разведки (подразделение 29155) и группы киберугроз Cadet Blizzard, которые осуществляли атаки на правительственные органы Украины, государства-члены ЕС и союзников НАТО для сбора конфиденциальной информации и дестабилизации политической ситуации.

Всего теперь под ограничительные меры подпадают 59 человек и 17 организаций.

В этот же день Европейский Союз расширил рамки санкционного режима против Беларуси, чтобы он охватывал также гибридные недружественные действия Беларуси против ее европейских соседей.

Как сообщалось, на прошлой неделе постоянные представители стран-членов ЕС согласовали введение новых санкций против России.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас анонсировала внесение в санкционный список еще 40 судов "теневого флота" РФ.